Anci giovani: è Roberto Bazzarello il nuovo Vice-Coordinatore Nazionale

A seguito della decadenza di Gianluca Tinfena, che qualche mese fa ha concluso il Suo lavoro come Coordinatore Regionale ANCI Giovani Liguria, il Coordinatore Nazionale Luca Baroncini ha nominato Roberto Bazzarello, nuovo Vice-Coordinatore Nazionale di ANCI Giovani, la consulta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che rappresenta oltre 20 mila Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali Under-35 eletti in tutti i Comuni d'Italia.

Roberto Bazzarello, 36 anni, Consigliere Comunale Capogruppo di minoranza del Comune di Tribano (PD), dal 2019 è coordinatore regionale di ANCI Giovani Veneto e delegato alla formazione e comunicazione nel coordinamento nazionale ANCI Giovani. Da maggio 2023 è dirigente regionale agli enti locali e rapporti con ANCI di Fratelli d'Italia Veneto. “L’impegno di Roberto Bazzarello nel coordinamento nazionale è stato encomiabile in questi anni, sia per quantità che per qualità del lavoro. Per questo, in seguito al termine del percorso nel coordinamento nazionale del mio vice Gianluca Tinfena, ho deciso di nominare per questo importante ruolo proprio il Coordinatore di ANCI Giovani Veneto” ha dichiarato Luca Baroncini, Coordinatore Nazionale di ANCI Giovani.

«Questa nomina vuole anche rappresentare un riconoscimento a tutto il prezioso impegno di ANCI Veneto, del Coordinamento Regionale di ANCI Giovani Veneto, anche in seguito agli ottimi risultati conseguiti all’ultima assemblea nazionale ANCI Giovani tenutasi a Treviso! Buon lavoro a Roberto Bazzarello ed ancora grazie a Gianluca Tinfena per l’impegno profuso», ha concluso Baroncini.

«Grazie al Coordinatore Nazionale, Luca Baroncini, per avermi nominato Vice-Coordinatore Nazionale di ANCI Giovani. Grazie alla bellissima squadra di ANCI Giovani Veneto che mi affianca in questa esperienza e che ha reso possibile il raggiungimento di obiettivi importanti per i giovani amministratori. Lavorerò, con l’impegno di sempre, al fianco dei giovani amministratori nei Comuni Italiani per aumentare la partecipazione dei giovani nelle Amministrazioni delle nostre Comunità», ha dichiarato Roberto Bazzarello.