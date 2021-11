Ater mette all'asta otto appartamenti in centro città

Ater Padova mette in vendita tramite asta pubblica 8 alloggi in città, in via Michele Sanmicheli a due passi dal Prato della Valle e dal Santo.

Appartamenti

Gli appartamenti variano da un minimo di 100 ad un massimo di 120 metri quadri. E’ un’operazione straordinaria che arriva dopo gli ottimi risultati raggiunti con le aste precedenti. Le offerte dovranno essere presentate all’ATER di Padova entro le ore 12:00 del 13 dicembre 2021, secondo le modalità descritte nel bando d’asta consultabile nel sito aziendale (www.aterpadova.org). L’asta avrà luogo mercoledì 15 dicembre 2021 ed i risultati saranno comunicati a partire dalle ore 14.30 del giorno stesso nel sito dell’ente. Gli alloggi sono composti da 2/3 camere ed ogni abitazione ha assegnato un posto auto esclusivo. Lo scopo di ATER è garantire una qualità abitativa di alto livello oltre al continuo miglioramento delle condizioni degli immobili di proprietà.

Asta

Operazioni straordinarie come questa assicurano importanti risorse che permetteranno di aumentare la disponibilità alloggiativa attraverso il piano di recupero degli alloggi sfitti, l’efficientamento energetico del patrimonio esistente e la realizzazione di nuove unità abitative per un totale di 220 alloggi. Le basi d’asta variano da un minimo di 179.000,00 euro ad un massimo di 188.000,00 euro. Le persone interessate ad un eventuale acquisto possono prenotare la visita degli immobili contattando i numeri telefonici: 049 8732919 o 346 6661799 oppure tramite mail: patrimonio@aterpadova.it. Tale opportunità è garantita entro e non oltre il 9 dicembre 2021.