Bando “Piccoli Borghi”: 844 mila euro dall’Unione Europea da destinare ad iniziative imprenditoriali

«Aspettavamo con fiducia questa importante notizia per la nostra comunità e per i nostri imprenditori locali che potranno valorizzare culturalmente e socialmente il nostro piccolo borgo attraverso la digitalizzazione, l’innovazione competitività e cultura. Finalmente un sogno si avvera! Ora entrano in campo le idee e proposte che possono trasformarsi in realtà», ha commentato soddisfatto il primo cittadino di Tribano, Massimo Cavazzana. Dal 16 maggio infatti sono disponibili i finanziamenti dell’Unione Europea al Comune di Tribano a favore di iniziative imprenditoriali, grazie alla NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, M1C3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”. L’Avviso “Imprese Borghi” è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 Borghi assegnatari della linea B del rispettivo bando.

Bando

È stato approvato l’Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse, per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziati dall’Unione europea.I fondi sono previsti dal MiC per il sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

Tribano

A Tribano sono stati assegnati, dunque, un totale di 844.277,10 euro. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore12:00 del giorno 8 giugno fino alle ore 18:00 del giorno 11 settembre.