Bisato: «Quella dell'ex Configliachi una tragedia. L’obiettivo è realizzare lì una sede del liceo Marchesi»

Anche il consigliere delegato provinciale al bilancio e all’edilizia scolastica, Alessandro Bisato, ha espresso sgomento riguardo il ritrovamento dei corpi di tre giovani morti all'interno dell'ex Configliachi. Stavano cercando un riparo, per questo hanno acceso un fuoco bruciando materiali rinvenuti attorno all'edificio. Le esalazioni sono state fatali. «Sono molto scosso da quanto accaduto, quando sono coinvolti ragazzi cosi giovani è ancora più dura. La magistratura accerterà cosa è accaduto».

L'esponente del Pd è entrato poi nel tema del destino dell'ex Configliachi.«Quello che posso intanto dire è che la Provincia è orientata all’acquisto del cespite Configliachi da almeno due anni ed ha per questo stanziato a bilancio la cifra necessaria all’acquisto, di poco superiore ai 2,4 milioni di euro», ha spiegato Bisato. «L’obiettivo finale è quello di realizzare una sede del liceo Marchesi o comunque di concretizzare soluzioni urbanistiche per realizzare in quel quadrante della città di Padova un nuovo istituto di scuola superiore. L’auspicio è che la procedura amministrativa, in capo ora alla regione che ha l’obbligo di dare il proprio assenso alla vendita da parte della IPAB Configliachi, si possa concludere nel breve volgere di qualche settimana».