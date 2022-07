Il "destituito" Bordin si fa la sua associazione per contrastare Elisabetta Gardini

Ci eravamo tanto amati. Rocco Bordin crea l'associazione "La via dei Conservatori Europei". E lo fa in aperta polemica con Fratelli d'Italia, la cui coordinatrice provinciale Elisabetta Gardini, nelle ultime settimane, ha allontanato diversi dirigenti. Tra questi, lo stesso Bordin. «Voglio ringraziare l’onorevole Urso ed il consigliere regionale Soranzo, i dirigenti, gli amministratori, i presidenti di circolo, i membri della direzione provinciale e nazionale, per il loro sostegno e la loro solidarietà quando la coordinatrice provinciale Gardini mi ha incomprensibilmente sollevato dal mio incarico in direzione provinciale, incarico da lei stessa fortemente voluto - spiega Bordin - .Purtroppo non sono il solo che ha subito questo provvedimento immotivato. Infatti non si contano più tutti coloro che sono stati rimossi nel direttivo o nei circoli e persino nelle chat (altri presidenti di Circolo sono stati epurati anche ieri, ndr) . Saranno una ventina in tutto gli epurati ,senza contare coloro che si sono dimessi ,non condividendo la linea presa dal partito. Per questo ringrazio tutti i militanti e simpatizzanti che hanno preso le distanze dalle epurazioni, che hanno sempre il sapore del vecchio modello sovietico di sinistra, lontano dalla democrazia . Esistono inoltre forti dubbi sul fatto che la Coordinatrice possa sollevare dal loro incarico i membri del direttivo, non essendo lei il commissario del partito. Lei è stata nominata dalla Meloni ,come tutti i membri della Direzione stessa e tutti i provvedimenti (come ad esempio il bilancio) non li approva la coordinatrice da sola , ma si votano in Direttivo . Forse non sono piaciute ad Elisabetta Gardini le nostre critiche costruttive sulla conduzione del partito! Ma in politica è sbagliato prendere le critiche come un fatto personale (non lo erano) ,si deve invece insieme trovare il modo di comunicare quei contenuti che oggettivamente sono mancati , come dimostrano gli scarsi risultati elettorali ottenuti : FdI ha preso a Padova un misero 8%, mentre è dato al 23,5% a livello Nazionale. Quello padovano è il risultato di gran lunga più basso conseguito in tutti i comuni del Veneto».

L'associazione

A questo punto Bordin ha deciso di inventarsi una "creatura" tutta sua: «Non portando nessun rancore ad Elisabetta, mi sono chiesto come fosse possibile aiutare FdI a Padova, visto che il dibattito è impedito, la Coordinatrice non convoca da tempo gli organi del partito - -sostiene Rocco Bordin - anche solo per un doveroso esame dei risultati elettorali o per la semplice raccolta delle adesioni, che ogni singolo dirigente del partito dovrà consegnare personalmente alla Gardini . Sollecitato da tanti militanti ed esponenti del partito ho pertanto deciso di fondare un’associazione che ho intitolato : La Via dei Conservatori Europei ! Io amo il mio partito, del quale faccio parte attiva ( ho fondato un circolo nel 2019, “Padova del Santo” , ho fatto parte della direzione provinciale per tre anni e faccio parte tuttora della direzione comunale della città) . Non ho nessuna intenzione di sostituire FdI a Padova con la mia Associazione , ma coloro che si riconoscono nei nostri valori, hanno bisogno di un luogo in cui potere dibattere liberamente e fare proposte . La nostra associazione vuole essere un valido aiuto al partito padovano ,senza polemica. Svilupperemo i progetti ed i principi che Giorgia Meloni ha indicato a Milano, nel weekend del fine aprile scorso. Creeremo il progetto amministrativo per il nostro territorio, apriremo le nostre porte a tutti coloro che credono nei nostri valori e ne discuteremo assieme in libere assemblee, in tutto il territorio provinciale, invitando a partecipare anche Elisabetta Gardini .Inviteremo tutti ad aderire a FdI ! Eleggeremo i nostri rappresentanti : provinciali e locali e daremo finalmente delle risposte al territorio . L’associazione lavorerà in stretta sinergia con il Partito Nazionale ,Regionale e Provinciale» .