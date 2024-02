Meneghini a Roma per la giornata contro il bullismo: «Serve un segnale politico serio»

Oggi, 7 febbraio, è la giornata contro il bullismo. A Roma è andato Davide Meneghini, consigliere comunale della lista Peghin, che in Senato ha presentato un'iniziativa: «Siamo stati in Senato per presentare le iniziative della Fondazione Libra di Padova - racconta il consigliere - che ha creato un momento e un luogo per le vittime di bullismo per potersi confrontare con professionisti. Purtroppo le vittime di bullismo vivono una vita condizionata che non permette di crescere professionalmente, amare e vivere bene le relazioni. Oggi, in occasione della giornata nazionale, siamo qui per dare un segnale politico e sociale, le vittime di bullismo non devono sentirsi in difetto ma devono avere il coraggio di denunciare. Noi in partnership con famiglie scuole dobbiamo costruire un sistema per condannare il bullismo».