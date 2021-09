Busitalia, Montegrotto non ci sta:  «Provincia non ha tutelato i cittadini sampietrini»

Per andare da Montegrotto Terme a Padova la tariffa del biglietto passa da 2,60 a 3,10 euro. «Un costo inaccettabile se si considera che per partire dalla contermine Abano Terme i cittadini - attacca il Sindaco Mortandello - pagheranno invece 1,50. Montegrotto Terme esclusa dalla tariffa unica di Busitalia per la Grande Padova non ci sta: non ci sta purché la provincia di Padova quando nel 2016, consigliere con delega ai Trasporti Elisa Venturini, senza coinvolgere i sindaci del comprensorio Euganeo ha scelto di non rappresentare quei cittadini che da lunedì vedranno scaricati sui loro portafogli il peso di questo cambio di servizio».

Sproporzione

«Questo appalto - denuncia il primo cittadino sampietrino che nel 2016 era stato appena eletto - è stato fatto senza alcun tipo di coinvolgimento dei sindaci. Non siamo mai stati convocati a una sola riunione, mai informati dell’intenzione di portare cambiamenti nelle fasce della tariffazione, e mai abbiamo potuto rappresentare i legittimi interessi dei cittadini delle Terme in questo cambio di tariffazione. Avrebbero dovuto farlo i rappresentanti della Provincia, che invece non lo hanno fatto».

Cambio

«Con questo cambio, arriviamo all’assurdo - prosegue il sindaco - di alcune strade di confine tra il Comune di Montegrotto e quello di Abano dove il biglietto di fatto vedrà più che raddoppiare il proprio costo a distanza un centinaio di metri. Per questo - conclude il Sindaco - chiediamo alla Provincia di farsi carico di questa inaccettabile di differenza del prezzo del biglietto, lo chiederemo con molta forza, e studieremo ogni strada possibile affinché i cittadini sampietrini non vengano danneggiati da chi li ha rappresentati nella trattativa senza tener conto dei loro interessi».