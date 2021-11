Cadoneghe, la giunta Schiesaro stanzia 80 mila euro per le famiglie più disagiate

Oltre ottantamila euro messi a disposizione delle famiglie di Cadoneghe in difficoltà socio-economica. In particolare a quei nuclei che hanno sofferto durante l’emergenza Covid 19. Una somma resa possibile in parte da avanzi di bilanci, ma anche grazie alla generosità di molti cittadini che hanno donato spontaneamente durante il periodo più buio della pandemia. E' il provvedimento approvato oggi 19 novembre dalla giunta di Marco Schiesaro.

La somma

Lo stanziamento di 80 mila 662 euro che verrà ripartito con queste modalità:

- 32.500 euro in contrasto all’emergenza abitativa

- 24.662 euro in progetti di sostegno al reddito

- 23.500 euro per rifondere le morosità arretrate per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica.

Covid

Nel dettaglio, per andare incontro a famiglie che si trovano in emergenza abitativa saranno previsti contributi per depositi cauzionali finalizzati a nuovi contratto di locazione e per la copertura parziale del nuovo canone di locazione annuale, oltre a contributi a sostegno di nuclei residenti in alloggio di proprietà che hanno in corso dei mutui e che devono fare i conti con un arretrato minimo di due mensilità. Il sostegno al reddito, invece, si concretizzerà in contributi destinati alle famiglie che abbiano visto una consistente riduzione nel reddito familiare nel corso degli ultimi 18 mesi.

Requisiti

Potranno fare domanda di accesso al fondo, i residenti del comune di Cadoneghe con una dichiarazione Isee in corso di validità non superiore ai 15 mila euro, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato (e senza altre proprietà immobiliari adeguate alle esigenze del nucleo familiare). Sarà necessario, inoltre, dimostrare la riduzione del reddito familiare a causa di criticità come: licenziamento, riduzione dell’orario di lavoro, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, ricorso da parte del datore di lavoro alle misure di cassa integrazione, grave stato di bisogno attestato da relazione del servizio sociale comunale.

Sindaco Schiesaro

«Il periodo che abbiamo appena attraversato e che, per certi versi, deve essere ancora del tutto superato – afferma il sindaco, Marco Schiesaro – ha spinto molto realtà a darsi da fare per venire incontro ai cittadini che hanno avuto particolari difficoltà nel corso della pandemia. Questa iniziativa non sarebbe mai stata possibile senza la grande generosità di molti cittadini di Cadoneghe, che hanno risposto al nostro appello e ad altri analoghi, penso a quello della Regione Veneto, per dare una mano alle categorie maggiormente colpite dalla crisi dovuta al Covid 19: in questo modo sono stati raccolti 13mila euro».

Attività economiche

L’amministrazione comunale di Cadoneghe ha approvato anche un secondo bando a fondo perduto, pari a 30 mila euro, destinato alle attività commerciali, in particolare ai negozi di vicinato presenti sul territorio. Il contributo sarà erogato in misura proporzionale tra tutte le domande accolte e per un importo non superiore a 600 euro per ciascuna impresa (al lordo della ritenuta del 4% se e in quanto dovuta), e comunque nel limite massimo delle spese realmente sostenute per le utenze nei periodi di restrizione dell' attività (energia elettrica, acqua, telefonia, riscaldamento, sanificazione locali e dispositivi di protezione individuale) e del canone sui mezzi pubblicitari versati per l’anno 2020 o per l’anno 2021, debitamente documentate. «È il modo che abbiamo – afferma il vicesindaco e assessore al Commercio, Devis Vigolo – di aiutare le attività costrette a un lungo periodo di chiusura. Non dimentichiamo che, anche dopo il lockdown vero e proprio, in molti hanno dovuto subire delle limitazione nell’esercizio della propria attività. Siamo convinti che le attività commerciali siano quelle che tengono un paese vivo: quando una serranda chiude per sempre se ne va un pezzetto della vita comunitaria».