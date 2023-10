Guglielmo Alfieri è il nuovo "luogotenente" del sindaco Schiesaro

Fratelli d'Italia entra nell'amministrazione comunale di Cadoneghe. Ieri 28 ottobre è stato firmato il decreto di nomina del nuovo assessore di Cadoneghe che subentra al dimissionario Luigi Sposato. E' stato promosso Guglielmo Alfieri, 58 anni, ex ufficiale dell'esercito. Avrà il ruolo di assessore esterno in quota Fratelli d'Italia. Gli verranno affidate le dediche al Commercio, alle Attività produttive, al Controllo del vicinato e della Privacy. Il neo assessore diventerà operativo in municipio a partire da domani, 30 ottobre.

Le parole del neo assessore

Il sindaco Marco Schiesaro ha rimarcato come Guglielmo Alfieri nel 2019 sia stato un suo sostenitore in sede di campagna elettorale. Ha anche riferito che la sua figura è il profilo migliore che si poteva trovare. «Ho sempre seguito la politica - ha detto a Il Gazzettino il neo assessore - ma non l'ho mai praticata in prima persona. Sono onorato di affrontare questa esperienza che spero di mettere a frutto al meglio. Mi auguro di riuscire a dare il mio contributo per il bene della cittadinanza e delle sue esigenze».