Cadoneghe ha un nuovo comandante della Polizia Locale

Era nell'aria visto anche il clamore della vicenda delle migliaia di multe arrivate nella case, soprattutto di residenti di Cadoneghe ma non solo, per via di un autovelox che non si èancora capito se fosse a norma o meno, il cambio ai vertici della Polizia Locale del Comune di Cadoneghe. E così è stato. Dopo che il primo cittadino aveva fatto capire che non fosse affatto contento, eufemismo, della situazione che si è venuta a creare.

Il Comune di Cadoneghe è diventato noto nel corso dell'estate per il ‘caso’ autovelox lungo la SR 307 ‘del Santo’ e le migliaia di multe a centinaia di automobilisti e motociclisti multati. Il comandante Gianpietro Moro, indagato assieme ad un collega per la vicenda degli occhi elettronici dopo gli esposti dei cittadini, abbia accelerato la volontà del cambio al vertice dei Vigili. La procura ipotizza il reato di falso ideologico: sarebbero stati omessi alcuni passaggi che le normative ministeriali prevedono prima della messa in funzione di un nuovo autovelox, nella fattispecie sembra machi la fase di collaudo.

In settimana è stato quindi nominato Luigi Zicaro. Classe '71, proviene dal Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio, un territorio di circa 70mila persone dove ha lavorato negli ultimi dieci anni nel ruolo di Responsabile del Servizio sezione Polizia Giudiziaria e Infortunistica Stradale con un organico di oltre sessanta agenti. «Siamo molto contenti - commenta il sindaco Schiesaro - dell'arrivo di Luigi Zicaro, da lunedì ha preso in mano il comando della PL di Cadoneghe e sono sicuro farà un ottimo lavoro in termini di miglioramento e riorganizzazione del Comando con gli agenti di nuovo in strada a supportare la cittadinanza e le attività commerciali».