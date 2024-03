Elezioni comunali, Katia Maccarrone si ricandida a sindaco di Camposampiero

Ci riprova Katia Maccarrone: l'attuale sindaco di Camposampiero ha deciso di ricandidarsi in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno con l'obiettivo di mantenere la fascia di primo cittadino.

Katia Maccarrone

Lo ha fatto con una lunga nota in cui elenca le motivazioni di tale scelta: «Camposampiero è una città bellissima, ricca di vitalità, centralità territoriale, servizi, operosità economica e volontariato, storia e cultura. In questi anni molte sono state le politiche che come Sindaco e come Amministrazione, abbiamo messo in campo, in un disegno di valorizzazione e sviluppo. Tante opere pubbliche strategiche su Sport, Scuole, Viabilità; svariate proposte culturali, sociali, scolastiche; sostegno al tessuto economico; innumerevoli manifestazioni realizzate grazie al tessuto associativo. La mia disponibilità a proseguire nel cammino amministrativo per Camposampiero nasce da queste considerazioni e dal fatto che molto stiamo realizzando o abbiamo in programma che guarda al futuro del nostro comune, per il capoluogo e per la vitalissima frazione di Rustega. Su questo c’è la condivisione del gruppo che ho il piacere di guidare da cinque anni, la nostra lista Civica, Camposampiero Più – La città che vive. Ma soprattutto l’indicazione a proseguire mi sta arrivando forte da tanti cittadini che mi manifestano la richiesta di un impegno proiettato nei prossimi cinque anni. Un recente incontro di una cinquantina di persone di varia estrazione, di Camposampiero e Rustega, ha dato il via a questo progetto, con un primo passaggio di condivisione. A tutti loro rivolgo un grazie per la fiducia e la collaborazione accordata, non solo a me, ma alla squadra amministrativa che stiamo costruendo».

Linee guida

Aggiunge Katia Maccarrone: «Le linee guida della mia proposta partono dal clima collaborativo e costruttivo tra realtà associative, gruppi, parrocchie, che è il primo bene comune di una comunità. Ci ho sempre creduto. Altro punto importante è il sostegno alle famiglie, su cui continueremo a investire, garantendo servizi, tariffe sostenibili, offrendo proposte culturali e sportive. Sulle famiglie ricadono aspetti sociali come conciliazione vita-lavoro, gestione dei figli e degli anziani. Oggi i comuni possono vincere queste come altre sfide solo lavorando insieme . Su questo il camposampierese ha una carta vincente da continuare a rafforzare, la Federazione dei comuni, un valore aggiunto per tutti noi. Sul fronte delle Opere Pubbliche e dello sviluppo di Camposampiero stiamo realizzando un po’ per volta un disegno complessivo di riammodernamento del centro storico. Stanno partendo opere importantissime, la rotatoria di Via S. Antonio e la ricostruzione di Palazzo Nodari, come nuovo Centro per l’Impiego e sala pubblica. Opere del valore di milioni di euro, che migliorano il centro e i servizi. Proseguiremo per rinnovare l’area centrale delle piazze, e rivisitare gli spazi, con meno auto e più vivibilità. Per Rustega abbiamo realizzato opere strategiche: scuola, nuovo parcheggio, rotatoria in uscita su Via Montegrappa. L’impegno ora è il collegamento ciclabile lungo Via Guizze, nei prossimi mesi vedremo un lungo tratto realizzato dalla Provincia, che poi andrà assolutamente completato e portato fino a Rustega. Ci sono ancora grandi sfide da vincere come la nuova Scuola Media e la nuova Caserma dei Carabinieri. Senza trascurare la manutenzione delle strade, dei parchi, del verde, su cui sono sempre molto attenti i cittadini. Proseguirà l’impegno in favore dell’Ospedale di Camposampiero, del Centro Servizi Bonora e di tutti i temi legati alla promozione della salute. La sfida ambientale ci richiede inoltre di guardare al futuro già da oggi con progetti nuovi, quali ad esempio le Comunità Energetiche. Sono questi alcuni degli spunti che approfondiremo ulteriormente in campagna elettorale, che ci porterà all’appuntamento dell’8 e 9 giugno prossimi».