Carlo Calenda a Padova per l’evento EquAzione Futuro: sfide e opportunità per guidare l’innovazione

Dalla transizione digitale nella Pubblica Amministrazione alle nuove tecnologie che possono rivoluzionare la sanità e il mondo del lavoro: sfide e opportunità per guidare l’innovazione del Paese sono state al centro dell’appuntamento EquAzione Futuro, convegno organizzato dall’associazione Padova InnovAttiva in collaborazione con il dipartimento Innovazione e Transizione Digitale di Azione coordinato a livello nazionale dal consigliere comunale Carlo Pasqualetto, delegato all’Innovazione del Sindaco di Padova Sergio Giordani. L’evento si è tenuto sabato 21 ottobre al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova: ad aprire i lavori della giornata il segretario nazionale di Azione e già ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Nel corso dell’evento sono intervenuti altri nomi importanti della politica nazionale come i parlamentari Matteo Richetti, Giulia Pastorella, Valentina Grippo, Elena Bonetti e Ettore Rosato.

«Questo di oggi è il primo evento del dipartimento tematico di Azione sulla transizione digitale e innovazione "EquAzione futuro”. Siamo felici di aver scelto proprio Padova, una città che è candidata a diventare capitale europea dell’innovazione – ha dichiarato Carlo Calenda - Una manifestazione bella, curata nel minimo dettaglio, viva, partecipata e dove c’erano due elementi essenziali: idee e classe dirigente. Esattamente ciò che da 30 anni manca alla politica italiana. Non abbiamo la possibilità di cambiare questo Paese senza avere una classe dirigente capace e che ha maturato le giuste esperienze per gestire la cosa pubblica – ha aggiunto il segretario di Azione -. Voglio fare i miei complimenti a Carlo Pasqualetto, dirigente nazionale e consigliere di Padova e a tutta la sua squadra».

«La politica ha bisogno di confrontarsi su temi come l’innovazione e la trasformazione digitale, temi strategici per il nostro futuro, capaci di cambiare concretamente la vita delle persone e che Azione mette da sempre al centro della sua agenda politica – ha commentato Carlo Pasqualetto - Abbiamo voluto aprire un confronto con amministratori, imprenditori, startupper e professionisti, in particolare grazie a tre tavole rotonde tematiche su lavoro, pubblica amministrazione e sanità. Prenotare esami diagnostici in modo semplice e veloce, ottenere un documento dal proprio Comune senza bisogno di spostarsi da casa, capire come evolverà il lavoro grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale e all’utilizzo dei dati. Per fare sì che queste innovazioni abbiano ricadute positive per i cittadini la politica deve diventare luogo in cui le migliori esperienze possono raccontarsi per poi produrre leggi e riforme utili al Paese».

Nel corso della giornata il dibattito ha coinvolto alcuni dei più noti startupper italiani, come Alessandro Tommasi (founder di Will) e Daniele Francescon (co-founder di Serenis) e imprenditori e manager come Alberto Baban (fondatore di VenetWork) e Luca Stella (innovation manager del Gruppo Zucchetti). Mentre nello spazio dell’Agorà San Gaetano erano presenti alcune startup innovative del territorio padovano con un proprio desk: Elementag, che si occupa di tracciabilità e anticontraffazione; Certiblok, una piattaforma cloud decentralizzata per gestire documenti grazie alla blockchain; Embryo, una capsula per l’esplorazione virtuale che collabora con 4RealStudio e Joule, un software che rivoluziona, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, il modo in cui i candidati incontrano le aziende.