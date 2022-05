Per sostenere Giordani arriva a Padova l'ex premier Giuseppe Conte

Arriva anche Giuseppe Conte a Padova. Lunedì prossimo l'ex premier, oggi leader del Movimento Cinque Stelle, sarà nella città del Santo per sostenere il sindaco Sergio Giordani, con cui due settimane fa ha stato stretto l'accordo per il sostegno alle prossime elezioni. Conte, che è stato il presidente del Consiglio nella fase più calda del Covid (paradossalmente il sottosegretario del suo governo era Massimo Bitonci, oggi maggior sponsor dell'avversario politico di Giordani, Francesco Peghin), arriverà attorno alle 12 nella città del Santo accompagnato dal ministro per i rapporti col Parlamento Federico d'Incà atteso proprio a Palazzo Moroni. «Faremo una passeggiata da Palazzo Moroni, su cui puntiamo ad entrare con i temi che ci contraddistinguono, fino al Caffè Pedrocchi – svelano il senatore del Movimento Cinque Stelle Giovanni Endrizzi e il consigliere comunale, Giacomo Cusumano - e cercheremo anche il confronto con i cittadini sui tematiche cruciali per lo sviluppo della città, come l’ambiente urbano, la qualità dell’aria, gli spazi-opportunità per giovani, l’inclusione e la coesione tra cittadini e quartieri del territorio comunale. Temi che ci sono sempre stati a cuore e al centro del nostro impegno locale e nazionale e ci hanno sempre contraddistinto dagli altri partiti».