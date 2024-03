Elezioni comunali, la candidata Dall'Aglio: «La sindaca sta svendendo il patrimonio pubblico»

Francesca Dall’Aglio, candidata Sindaco per il Comune di Rubano, entra nel merito delle scelte operate dall’amministrazione uscente. Sono stati pubblicati all’albo pretorio gli esiti di due bandi per la vendita di terreni pubblici trasformati da questa giunta in edificabili. In particolare è stata venduta l’area dell’ex scuola materna comunale Mary Poppins di Via Rolandino nonostante, all’indomani della pubblicazione del bando, la Dall’Aglio avesse chiesto, durante il Consiglio Comunale del 31 gennaio, spiegazioni in merito ai parametri indicati per l’asta, secondo lei difformi rispetto agli atti ufficiali alla richiesta: «La sindaca Sabrina Doni ha negato e poi ha ammesso di non saper rispondere e si era riservata di verificarne le motivazioni. Ebbene, da allora nessuna spiegazione è stata fornita, né verbale né tantomeno scritta. E ora, come se niente fosse, è stata venduta l’area ad un valore nettamente più basso rispetto alle previsioni di bilancio».

L'area

«Questa amministrazione - dichiara Francesca Dall’Aglio - non solo ha deciso arbitrariamente di vendere l’area per fare cassa, ma anche di svenderla senza preoccuparsi di chiarirne i motivi. Peraltro molti cittadini del quartiere Rolandino, uno dei più datati e che è già in grande sofferenza, sono del tutto ignari che a breve la vecchia scuola verrà abbattuta per realizzare nuovi condomini privando la zona di Sarmeola dell’unica scuola materna pubblica di tutto il territorio comunale e della sua ampia area a giardino che, pur non essendo fruibile, certamente dava “respiro” ad un quartiere soffocato dalle costruzioni e carente di marciapiedi, parcheggi, aree verdi, fognature».

L'isola ecologica

«Altra fonte di malumore che ha già portato a organizzare una raccolta firme è il previsto spostamento dell’isola ecologica attualmente di fronte all’ex- scuola per trasferirla in un’area più decentrata sacrificando altro verde pubblico e parcheggi - chiude Dall'Aglio - .E’ giunto il momento che sindaca e giunta diano risposte ai cittadini dato che stiamo parlando di svendita di patrimonio pubblico e sia fatta chiarezza su quali siano i reali obiettivi dell’amministrazione».