Dopo cinquanta giorni di attesa Agna riparte con il nuovo medico

Agna ha nuovo medico. Dopo mesi di attesa finalmente prende servizio la dottoressa Annalisa Sarpato. Dal 20 giugno presso l'ambulatorio ad Agna, i cittadini passati in automatico con il nuovo medico, potranno beneficiare dei suoi servizi. Sono poco meno di 400 quelli rimasti senza medico dopo le dimissioni del precedente e che non avevano ancora scelto un medico sostitutivo.

Medico

«Finalmente ad Agna - commenta il sindaco Piva - prende servizio il nuovo medico, un vero sospiro di sollievo per tutta la nostra Comunità dopo cinquanta giorni di agonia. L'ambulatorio è pronto ed operativo. Tutta la giunta nei giorni scorsi ha avuto modo di incontrare la dr.ssa Sarpato Annalisa, quando abbiamo firmato la convenzione per il comodato gratuito dell'ambulatorio. Con il nuovo medico faremo squadra per il bene del paese. Per chi nel frattempo avesse scelto un altro medico, c’è la possibilità di fare una nuova richiesta di cambio. Attivo anche uno sportello comunale di supporto agli assistiti presso la nostra Biblioteca».

Orari

L’orario di servizio indicato dalla dr.ssa Sarpato è il seguente:

Lunedì: 9:00 - 12:00

Martedì: 15:30 - 18:30

Mercoledì: 10:00 - 12:00

Giovedì: 15:30 - 18:30

Venerdì: 10:00 - 13:00

Sabato: chiuso

Domenica: chiuso