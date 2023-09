Elly Schlein arriva a Padova, la segretaria ospite della Festa dell'Unità al Milcovich

La segretaria del Pd Elly Schlein sarà domani, 9 setteembre, alla Festa dell'Unità "Bella Ciao" al Parco Milcovich. Alle 19 terrà il suo intervento dal Palco Centrale, prima del dibattito "Benessere Psicologico e Diritti Sociali: Un Argine alla Precarietà" per discutere il tema cruciale del benessere psicologico e dei diritti sociali. Tra i relatori ci saranno: Rachele Scarpa, Deputata del Partito Democratico, Ivan Pedretti, Segretario Generale della SPI-CGIL Nazionale, Emma Ruzzon, Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Padova, Mariangela Di Gangi, Consigliera Comunale di Palermo e Marco Nimis, Rete degli Studenti Medi del Veneto. La discussione sarà moderata da Pietro Bean, Consigliere Comunale del Partito Democratico di Padova.

Il programma di domani

Ore 15.00 - Area A. Spinelli - Congresso Giovani Democratici Padova

Ore 18.00 - Libreria Democratiche - Presentazione del libro "Eppure il Vento Soffia Ancora" di Piero Ruzzante. La discussione sarà moderata da Caterina Coppo, Consigliera Comunale del Partito Democratico di Padova.

Il tutto ovviamente sarà accompagnato da bar aperti alle 18 e cucine operative dalle 19.30 ogni giorno: non solo la Cucina tradizionale, con opzioni vegetariane e vegane, ma anche l’Osteria Emiliana, nel pieno spirito di solidarietà con i territori emiliano-romagnoli colpiti dalle alluvioni di questa primavera. Sarà anche l’occasione per portare avanti la raccolta firme per il Progetto di Legge sul Salario minimo, portata avanti dal Pd insieme alle opposizioni e attiva in tutta Italia da ieri sul sito nazionale dedicato e nelle feste ed eventi di tutta la comunità dei democratici.