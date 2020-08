Etra e legalità: migliorata nella percezione della gente

Un sondaggio realizzato da Etra su come viene percepita la trasparenza dell’azienda dice 40,3% degli intervistati la gestione della trasparenza e della legalità in Etra rispetto al passato è migliorata.. La multiutility veneta che serve un’ottantina di comuni tra le province di Padova, Vicenza e Treviso su questo fronte ha investito molto negli ultimi due anni.

Norme e studio

Applicare tutte le norme sulla trasparenza nelle aziende pubbliche, dotarsi di un ufficio Audit in grado di raccogliere le segnalazioni interne nella massima tutela dei dipendenti, ma anche dei fornitori, su qualunque forma di presunto illecito si verifichi in azienda, non è solo un obbligo di legge è un investimento che ripaga. Come ripaga la comunicazione trasparente: parlare chiaro, anche degli aspetti più scomodi, rinsaldando quel patto con i cittadini in cui Etra ha sempre creduto. Lo studio è stato realizzato dalla società “In.Twig” di Bergamo che si occupa di sondaggi ed elaborazione dati, la quale ha stimato i residenti del bacino di Etra in circa 500mila persone (Fonte Istat popolazione residente del 2019). Per l’intervista è stato selezionato un campione stratificato e casuale (maggiorenni, maschi e femmine di tutte le condizioni sociali), rappresentativo dell’universo di riferimento di 1002 casi secondo genere, classi d’età, area geografica e ampiezza del centro di residenza.

Sondaggio

Il sondaggio non solo ha confermato quanto l’azienda sperava, ma ha superato tutte le più ottimistiche previsioni: per il 40,3% degli intervistati la gestione della trasparenza e della legalità in Etra rispetto al passato è migliorata. Per il 54,5 è rimasta invariata, collocandosi sempre ad un livello più che soddisfacente. I più soddisfatti della trasparenza di Etra, dice il sondaggio, sono i cittadini tra i 35 e 49 anni, per la maggior parte sono persone con diploma di scuola superiore.

Miglioramento

Guardando il dato complessivo è evidente che per quasi la metà degli intervistati qualcosa è cambiato in meglio. «Nell’ultimo anno Etra ha comunicato sia aspetti positivi legati all’azienda ma anche le criticità. che inevitabilmente si presentano in una società con 800 dipendenti e grandi responsabilità nei capitoli di spesa, raccontando anche come le abbiamo affrontate e risolte – precisa il Presidente Andrea Levorato - Etra spa ha deciso di non nascondere nulla ai propri utenti, ai soci, ai fornitori e ai collaboratori. Nulla è stato nascosto, tutto è stato raccontato con parole chiare e semplici, questo è un percorso tracciato e su questa strada continuerà a camminare, anche perché, visto l’esito del sondaggio, è un lavoro che ripaga con grande soddisfazione».