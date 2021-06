Ex Enpam, Mortandello ai nuovi proprietari: «Preservare il modello gestionale virtuoso dell’Hotel Des Bains» 

«Tutte giuste le analisi che vengono fatte sugli alberghi ex Enpam - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - dobbiamo però ricordarci che tra questi alberghi ce n’è anche uno, l’hotel Des Bains, che è sempre stato gestito in maniera virtuosa»

Mentre la cittadinanza si interroga sul futuro degli hotel che l’Enpam, ha recentemente ceduto al fondo americano Apollo che ora potrà venderli o ristrutturali con maggiore flessibilità di quanto non possa fare una fondazione, a Montegrotto Terme il sindaco Riccardo Mortandello rilancia l’idea che una delle strutture dismesse, il cui valore commerciale è pari a zero, possa a certe condizioni essere ceduta alla pubblica amministrazione per un progetto di interesse pubblico.

Esempio virtuoso

Con un distinguo riguardante una struttura che in questi anni, nonostante la proprietà non abbia mai mostrato particolari interessi, grazie a una gestione oculata si è mantenuta sempre in attivo: l’hotel Des Bains. «Tutte giuste le analisi che vengono fatte sugli alberghi ex Enpam - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - dobbiamo però ricordarci che tra questi alberghi ce n’è anche uno, l’hotel Des Bains, che è sempre stato gestito in maniera virtuosa».

Tutela

«Ai nuovi acquirenti - prosegue il sindaco - si chiede anche di tutelare chi ha investito in maniera virtuosa e spesso senza neppure avere sponde comunicative con i proprietari dei muri. Perchè se da un lato esiste un valore commerciale per gli hotel dismessi a Montegrotto Terme che è pari a zero, questo discorso non vale per l’hotel Des Bains, dove va invece preservato il modello organizzativo e gestionale messo in atto dalla famiglia Baretella».