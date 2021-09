Ex Rio d’Oro: verso la conclusione della bonifica, poi via alla demolizione

Entra nella seconda fase l’opera di bonifica dell’ex hotel Rio d’Oro a Montegrotto Terme che verrà abbattuto per far posto a una casa di riposo in convenzione con l’Ulss.

Bonifiche

Nei giorni scorsi è terminata la bonifica della presenza di amianto nell’area esterna e le operazioni di pulizia generale e per questo è stata anche rimossa la gru utilizzata per questi lavori. Questa settimana è iniziata la seconda fase della bonifica che riguarda le aree interne. Si tratta di una fase molto impegnativa che viene costantemente monitorata da Ulss e Arpav.

Demolizione

Le bonifiche sono preliminari e necessarie per poter procedere al previsto intervento di demolizione della struttura senza che si corra il rischio di disperdere nell’aria, in superficie, e di conseguenza nelle falde acquifere, di sostanze che potrebbero essere molto pericolose. Si prevede che la seconda fase di bonifica sarà conclusa per l’inizio di novembre, dopo di che si darà avvio alla demolizione edilizia strutturale.