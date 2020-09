Fedex Tnt: Filt Cgil Padova annuncia lo sciopero dei lavoratori

Un clima teso tra lavoratori e azienda sintetizzato chiaramente dalle parole di Rizzo, Filt Cgil: «Lo sciopero è diventato inevitabile quando abbiamo riscontrato la volontà dell'azienda che ha in appalto la gestione del magazzino, di procedere al taglio della quota prevista dall'Accordo Integrativo Regionale Veneto e la sostanziale indifferenza di Fedex tnt a questa operazione. L'hanno voluto loro: adesso pretendiamo l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della Logistica». Sciopero. È quanto deciso al termine dell’assemblea, tenutasi in settimana, dei lavoratori di Eurocoop S.r.l. – l'azienda che ha in appalto la gestione del Magazzino Fedex Tnt in Zona Industriale a Padova – dopo che la loro richiesta di vedersi aggiunta in busta paga, come spetta loro di diritto, la quota prevista dall’Accordo Integrativo Regionale Veneto è stata cassata dai vertici aziendali. E dunque sciopero, dalle 16.00 di martedì 15 settembre fino alle ore 06 del giorno successivo.

Filt Cgil

«E non solo – promette Andrea Rizzo, Segretario Provinciale della Filt Cgil di Padova – contemporaneamente verrà effettuato un presidio informativo presso l'accesso principale del Magazzino di Via Inghilterra, dove distribuiremo materiale informativo e dove potrebbero verificarsi sporadici rallentamenti al passaggio dei veicoli, diciamo…».

Strumenti

«Sono gli strumenti – spiega il sindacalista della categoria dei trasportatori e degli addetti alla logistica – che i lavoratori hanno a disposizione per cercare di ottenere quel che spetta loro di diritto. Riteniamo ingiusto che l'azienda abbia sostituito la quota prevista dall’Accordo Integrativo Regionale Veneto in cambio dei buoni pasto e ora non voglia riconoscerla come prevede il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che, a questo punto, è quello che chiedono I lavoratori che si riconoscono nella Filt Cgil: vogliono vedersi applicato il Contratto Nazionale della Logistica. Niente di più e niente di meno di quel che spetta loro di diritto».

Indifferenza

«La verità – conclude Andrea Rizzo – è che se siamo arrivati a questo punto è anche per l'atteggiamento di sostanziale indifferenza, dimostrato fino ad ora da Fedex Tnt, riguardo alle questioni da noi sollevate. Non è raro, purtroppo, che le aziende committenti si comportino così nell’ambito della logistica ma non è accettabile. È per questo motivo che quando ci incontreremo con i dirigenti di Eurocoop S.r.l. chiederemo anche la presenza di Fedex Tnt. La riteniamo una condizione necessaria per una soluzione definitiva delle questioni che abbiamo posto sul tavolo. Oppure continueremo con gli scioperi, i presidi e lo stato di agitazione. Ne stiano certi».