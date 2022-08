Fiera, la proposta di Caon: «Facciamone un grande polo scolastico»

L'uscita di "Auto e moto d'epoca" dal calendario della Fiera ha aperto una grande discussione che coinvolgo mondo politico e imprenditoria. Così la proposta dell'onorevole Caon, che vorrebbe cambiare destinazione d'uso di tutto il polo fieristico, siamo certi che farà discutere. Cosa propone Caon? Un grande polo scolastico che può ospitare tutti gli istituti superiori della città.

Proposta

«Si parla tanto di città sostenibili, di intermodalità, di riduzione del traffico urbano. Ma arrivano pochissime soluzioni concrete. Realizzare un polo scolastico nell’area della Fiera permetterebbe di fare di Padova qualcosa di più vicino a una moderna “smart city”. Questa operazione — spiega Caon — permetterebbe di radunare alcuni tra i più importanti istituti superiori della città a un passo dalla stazione, eliminando le succursali e riducendo le necessità di mobilità degli studenti, in particolare di quelli impegnati ogni giorni in lunghi pendolarismi dalle località di provincia. Il tutto verrebbe realizzato con edifici nuovi, antisismici, ecosostenibili, all'altezza dell'epoca in cui viviamo, con grande beneficio per la qualità della vita di chi li frequenta».

Fiera

«Con il trasloco di “Auto e moto d’epoca” a Bologna, la Fiera di Padova perde il suo evento più attrattivo. Viene da chiedersi se ha senso mantenere una realtà in perdita da anni e ormai divorata dai suoi vicini concorrenti, da Verona a Bologna. Stiamo tenendo in vita una realtà che non ha più senso negli spazi enormi di via Tommaseo. Una zona strategica, alla porte del centro storico e nelle vicinanze della stazione. Un’area che andrebbe utilizzata diversamente». Infine una considerazione: «Un nuovo futuro per un'area che, lo dico con rammarico, è divenuta solo un costo per la comunità. Se davvero il futuro delle manifestazioni fieristiche a Padova è quello di ospitare eventi più piccoli e con un target più locale, gli spazi dedicati a questo scopo possono essere ripensati in modo più efficiente altrove».

Studenti

Per Caon quella di un polo scolastico dove ora si trova la Fiera migliorerebbe anche la qualità della vita degli studenti, che così eviterebbero tutti quei disagi tipici di chi si muove a certe ore sui bus. Inoltre con questa soluzione, sempre secondo Caon, potrebbe scendere anche il numero dei mezzi messi in circolazione, limitando quindi sia traffico che emissioni inquinanti.