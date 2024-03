«Forza Italia pronta a collaborare con Giordani in Provincia. La priorità sono i cittadini»

«Forza Italia pronta a collaborare in Provincia, la priorità è dare risposte ai cittadini»

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Forza Italia è pronta a collaborare con le altre forze politiche in Provincia perché l’obiettivo di tutti è, come è giusto che sia, dare risposte alle esigenze dei cittadini e agli amministratori dei Comuni.

La Provincia è un ente di secondo livello – spiega Elisa Venturini che è stata delegata dal partito a seguire la questione delle elezioni provinciali – e questo significa che a votare sono gli amministratori dei comuni: nello spirito di una costruttiva collaborazione tra enti riteniamo giusto che si trovi un punto di incontro anche per non fermare le attività già iniziate dal precedente mandato.

Quando – continua Elisa Venturini – si tornerà all’elezione diretta da parte dei cittadini, allora si innescheranno altre dinamiche. In questo momento però non avrebbe senso dividersi anche considerando che nella scorsa elezione si era andati al voto con una lista unitaria e da allora le cose sono rimaste sostanzialmente invariate”.