Giordani si appella alla responsabilità: «Se tutti usiamo buon senso, manterremo la situazione sotto controllo»

Come annunciato si è tenuto nella tarda mattinata di martedì 22 dicembre il tavolo tecnico presso la Questura di Padova. Queste le parole del Sindaco Giordani al termine dei lavori: «Confermo che domani, mercoledì 23 dicembre, dalle 14.00 almeno 13 arterie di accesso alla città saranno presidiate da tutte le forze dell’ordine, che ringrazio, per assicurare il rispetto delle normative anti Covid, compresa quella regionale che ricordo, impedisce lo spostamento in ingresso e uscita tra comuni diversi tranne specifiche deroghe».

Libertà

«Allo stesso tempo - ha specificato il Sindaco - i controlli interforze in città e nel suo centro storico saranno garantiti con le medesime finalità. Anche il Salone riceverà un’attenzione particolare grazie ai volontari di Protezione Civile. Lancio un appello collettivo alla responsabilità; se tutti usiamo buon senso, manterremo la situazione sotto controllo ed entro i limiti. Nessuno vuole privare della libertà o imporre limiti sgraditi, semplicemente in una emergenza sanitaria dobbiamo proteggere la salute col fine generale di proteggere la città. Consentitemi infine un ringraziamento particolare a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, il loro impegno è davvero prezioso per tutti noi”.