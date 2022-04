Peghin: «Nel mio programma elettorale riserverò ampio spazio alle nuove generazioni»

«I giovani rappresentano il futuro di Padova. Dopo due anni difficili come questi appena trascorsi, bisogna dare ai ragazzi l’attenzione che meritano e soprattutto risposte concrete»: ad affermarlo è Francesco Peghin, candidato sindaco di Padova per il centrodestra.

Peghin

Aggiunge Peghin: «Alle nuove generazioni voglio riservare ampio spazio nel mio programma elettorale: prima di tutto ripensando agli strumenti che servono a far incontrare domanda e offerta di lavoro, poi realizzando aule studio tecnologiche in ogni quartiere e moderni centri di aggregazione giovanile». Da sindaco, inoltre, Peghin intende dare vita ad una Fondazione che vuole chiamare ‘Spazio-Futuro’ che metta insieme imprenditori, manager, start-up e associazioni studentesche e giovanili per fare rete e per rilanciare la città con idee innovative e lungimiranti. Conclude Peghin: «Da imprenditore ho sempre creduto ed investito nelle nuove generazioni e so quanta energia siano in grado di esprimere. È ora di guardare avanti, con coraggio, verso il domani».