Istituto Montessori di Campodoro, tutto pronto per l'avvio dell'anno scolastico

Sono ultimati i lavori di tinteggiatura della scuola elementare Montessori di Campodoro. Un’opera attesa, che l’amministrazione comunale è riuscita a portare a termine. La scuola è stata costruita negli anni 2000 ed è la parte più datata di tutto il plesso scolastico del comune, completato anche con la costruzione della scuola secondaria di primo grado e della palestra comunale avvenuto dopo 13 anni.

La spesa complessiva per la tinteggiatura ammonta a 32.500 euro. «Le nostre scuole sono sempre state un fiore all’occhiello per tutta la nostra cittadinanza, molto apprezzate anche per i servizi scolastici che la nostra amministrazione ha mantenuto nel tempo», spiega il vicesindaco e assessore delegata a Scuola e Istruzione, Elena Grandis. «La nostra amministrazione, che si è insediata nel 2019, ha da subito ricevuto le richieste da parte delle insegnanti dei lavori di manutenzione da fare e che servivano per mantenere la struttura sempre qualificata e appetibile per le famiglie che dovevano mandare i loro figli a scuola. Una richiesta tra le più urgenti era quella di tinteggiare le aule e tutta la parte interna della scuola elementare».

«Fin da subito la nostra amministrazione si è impegnata a e si è ripromessa di eseguire il lavoro di tinteggiatura e non solo entro la fine del mandato - prosegue Grandis - Siamo ad agosto e finalmente il lavoro è terminato. All’inizio del nuovo anno scolastico i nostri bambini entreranno nella loro scuola che avrà sicuramente un nuovo aspetto e respireranno un’aria più salubre». La dirigente scolastica Francesca Rosati ha così commentato: «Ringrazio l’amministrazione comunale di Campodoro per la collaborazione sempre proficua per il continuo miglioramento delle nostre scuole. Il lavoro non si ferma nemmeno in estate e a settembre i nostri bambini ripartiranno con ambienti rinnovati e nuovi progetti didattici».