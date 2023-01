Troppe auto in Ospedale, Italia Viva: «Servono park esterni uniti da bus navetta»

La sezione padovana di Italia Viva interviene sul tema dei parcheggi in zona Ospedale di Padova, un problema annoso e ad oggi in buona parte irrisolto. Lo fa per voce dei suoi coordinatori provinciali, Silvia Ruzzon e Giancarlo Piva, che hanno raccolto alcuni spunti dal tavolo interno sulla mobilità, rappresentato da Nicola Brusaferro, membro della consulta di quartiere 3 Est.

Parcheggi

Affermano Ruzzon e Piva: «Risolvere il problema dei parcheggi in zona ospedale è una priorità per tutta la provincia di Padova e oltre. L'obiettivo di Italia Viva è quello di contribuire al dibattito, proponendo degli spunti costruttivi, senza polemizzare né farsi condizionare da ragionamenti ideologici. Crediamo sia indispensabile un progetto ampio. Bene la nuova linea del tram che coinvolgerà l'area e migliorerà certo la situazione. Sarebbe interessante poi valutare una rete di parcheggi scambiatori esterni, che per funzionare avrebbero bisogno di bus navetta dedicati o comunque di essere inseriti entro un sistema di trasporto pubblico locale. Per invogliare all'utilizzo del mezzo pubblico servirebbero poi sistemi innovativi quali forme di abbonamento/contactless del tipo “più viaggi, meno paghi”. Da ultimo, abbiamo in casa un'eccellenza tecnologica come Next, i moduli a guida autonoma nati proprio a Padova, sviluppati da Paradigma. Si potrebbe ragionare sul rendere scambiatori, nei giorni feriali, i parcheggi della Fiera e da lì creare corsie preferenziali fino all'Ospedale. Un intervento di questo tipo sarebbe approntabile in circa 6 mesi e darebbe un segnale forte all'esterno, di una città innovativa e sostenibile».