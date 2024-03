Lavori in piazzale Serenissima, Ascom "batte cassa"

«Bene se, in qualche misura, il Comune riuscirà a “ristorare” le perdite che, indubbiamente, i negozi stanno subendo in conseguenza del cantiere di piazzale Serenissima. Però ci potrebbero essere anche dei piccoli accorgimenti per cercare di ridurre un disagio che è evidente. Se il vicesindaco Gianella crede che la collaborazione possa essere utile, l’Ascom Confcommercio è a disposizione». Il presidente mandamentale di Piove di Sacco, Riccardo Capitanio è pragmatico e di fatto batte cassa. Lo fa a nome degli esercenti e si rivolge direttamente all'amministrazione comunale.

«I lavori sono in corso e, come si dice, “cosa fatta capo ha” per cui l’auspicio è che vengano conclusi nei tempi previsti e, semmai e a seguito di un “pressing” dell’amministrazione che sembra sia già in atto, con qualche settimana di anticipo. Poi è evidente che c’è un problema di parcheggio in centro e, di conseguenza, di difficoltà dei cittadini-consumatori a raggiungere i negozi, i quali non nascondono di patire un calo, per taluni anche consistente, del volume d’affari», puntualizza Capitanio. «E questo è un problema - continua Capitanio - perché, in generale, il comparto commerciale non vive una stagione di massimo splendore per cui ogni fattore che accentui le difficoltà rischia di essere, per qualcuno, la sottile discriminante per continuare o chiudere. Qualche indicazione stradale in più non guasterebbe», dice riferendosi anche alla viabilità. «Non sarà la soluzione del problema - conclude Capitanio - ma almeno, soprattutto per chi a Piove arriva da fuori, potrebbe essere un aiuto per evitare giri inutili, che poi tanto salutari non sono. Insomma, il problema c’è. Ma se cercare di risolverlo - conclude il presidente mandamentale - è nella potestà dell’amministrazione, aiutare a farlo è nella “mission” della nostra associazione. Ripeto: siamo disponibili al confronto».