Riqualificazione piazzetta Scimone, Lega: «Soldi spesi male, uno spreco di denaro pubblico»

È in fase di conclusione l’installazione dei nuovi arredi urbani, fortemente voluti dai residenti per riqualificare piazzetta Scimone, nel cuore del quartiere Sacro Cuore. Un lavoro che però dalla Lega non sembrano apprezzare: «Sono stati spesi 20 mila euro dei padovani per realizzare quest'opera futuristica – ha commentato Federica Pietrogrande, ex Presidente del Consiglio Comunale e candidata nella lista Lega Padova per Peghin Sindaco – ma si tratta di un investimento inutile e poco funzionale: in sintesi, uno spreco di denaro pubblico». Pietrogrande spiega le ragioni del suo giudizio: «Si tratta di una struttura di metallo che corre lungo la piazza, quasi rasoterra che non può fungere né da panchina per gli anziani perché troppo bassa, né da parco giochi per i bambini perché non ha la conformazione adatta. Di più, è evidente che nelle giornate estive, il materiale metallico di cui si compone l’opera si scalderà e la renderà di fatto inutilizzabile». Federica Pietrogrande non si limita alle sole critiche ma prova a fare una proposta: «Anziché complessi progetti di architettura, investiamo i soldi dei padovani per realizzare un “centro” in ogni piazza del quartiere, con panchine semplici ma funzionali e parchi giochi a misura di bambino realizzati con pavimentazione in materiale anti trauma, come accade in tutto il resto d’Europa».