Luce a Led e nuove aree cani nei parchi Mostar e Fallaci

Nuova illuminazione, a LED con bassi consumi, per il parco Mostar e per il parco di via Oriana Fallaci. L’amministrazione comunale ha stanziato 20 mila euro in bilancio per sostituire illuminazione del parco Mostar e di tutta l’area circostante e per installare due nuovi lampioni nell’area gioco di via Oriana Fallaci. «La nuova illuminazione - afferma il consigliere comunale Omar Turlon - risponde alla necessità di rendere più efficienti i consumi e di dare con una luce più diffusa una maggiore sicurezza. Oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti dei lampioni esistenti, ne saranno posizionati di nuovi nelle aree gioco e nell’area palestra per una migliore fruizione anche nei mesi invernali. Verrà inoltre illuminato anche il campo di basket».

Parchi

«È importante - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - che i parchi che come amministrazione curiamo con nuovi giochi e nuova illuminazione siano ben tenuti anche dai cittadini: in particolare evitando di lasciare rifiuti o mozziconi di sigaretta in giro e rispettando le età di utilizzo delle giostrine. I costi di ricomprare le cose utilizzate male ricadono poi sulla collettività».

Illuminazione

«Illuminare il parco - dice la vicesindaca Elisabetta Roetta - permetterà inoltre ai nostri cittadini di frequentarlo in tranquillità anche di sera. Il nostro obiettivo è che il parco sia un luogo di incontro, di socialità e di divertimento per tutti, bambini, ragazzi e anziani.»

Area cani

Negli stessi due parchi il Comune di Montegrotto Terme ha deciso di realizzare due nuove aree dedicate agli amici a quattro zampe. Saranno spazi “dog friendly”, recintati e attrezzatosi dove lasciare i cani liberi dal guinzaglio, in sicurezza .