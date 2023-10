Mancata cura del verde, a Montegrotto 50 sanzioni da inizio anno

Prendersi cura del verde del giardino della propria abitazione è un piacere, ma anche un dovere. Lo ricorda la comandante della Polizia Locale di Montegrotto Terme, rammentando che da inizio anno sono stati elevati oltre 50 verbali per mancata cura del verde privato e 15 per irregolare smaltimento rifiuti. «Il sistema del verde - afferma il Sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello- è uno dei fattori principali per la determinazione di una elevata qualità urbana, soprattutto in una città turistica qual è Montegrotto Terme. Prendersene cura è un impegno complesso che richiede la compartecipazione del pubblico e del privato. In questa prospettiva sono importanti le diverse forme di partecipazione attiva dei cittadini ed il dialogo costante con la comunità locale, che va informata riguardo alla gestione del patrimonio ambientale, per favorire anche il senso di piena appartenenza degli abitanti al proprio quartiere ed alla comunità di Montegrotto Terme».

Proprio per far nascere una condivisa e diffusa cultura del verde, esistono strumenti come i regolamenti comunali già in vigore che sanciscono precise regole. Tutti i proprietari di stabili o terreni prospicienti il suolo pubblico od aperto al pubblico passaggio devono tenere le alberature ad altezza non inferiore a metri 2,50 per permettere ai pedoni di transitare a piedi ed ad altezza non inferiore a metri 4,50 per permettere agli automezzi di transitare.I proprietari di terreni devono provvedere al loro sfalcio od aratura o comunque ad interventi volti ad evitare la proliferazione di animali domestici od erbe infestanti. I tappeti erbosi e spazi verdi privati devono essere periodicamente sfalciati; non devono superare l’altezza di 40 cm, le siepi non devono superare l’altezza di metri 2,50 e rientrare sempre nell’area di proprietà.

Recentemente il Comando di Polizia municipale di Montegrotto ha acquistato all’uopo anche un’asta telescopica per misurare l’altezza delle malerbe e delle chiome delle alberature che deve rispettare le vigenti norme. «La potatura - rammenta Mortandello - dev’essere operata durante la pausa vegetativa, solitamente da novembre a marzo, affinché la pianta abbia il tempo di riprendersi prima dell’inizio della germinazione delle gemme. Invito pertanto i cittadini ad attenersi al rispetto delle regole, programmando già da ora i necessari interventi di potatura e taglio delle malerbe infestanti».