Mobilità sostenibile e sicurezza, Tribano investe un altro milione per piste ciclabili e strade

L'amministrazione comunale di Tribano ha annunciato quelle che saranno la fasi che nelle intenzioni dovrebbe rendere più sicura la viabilità nel comune. Per questo è stato stanziato un importo di 990.000,00 euro per le piste ciclabili sicure e migliorare la viabilità mettendo al centro la sicurezza.

Per questo entro fine aprile sarà terminato il secondo tratto di pista ciclabile sulla Strada Provinciale 5 - Amnia, nota per la sua pericolosità e per l’assenza di una viabilità ciclo-pedonale protetta. Questo intervento di complessivi 420.000,000 euro, finanziato a fondo perduto per 196.000,00 euro dalla Regione Veneto e i restanti attraverso l’ottenimento di un mutuo con il Credito Sportivo di 224.000,00 euro a tasso zero, completerà il collegamento tra Tribano e Vanzo, quest’ultimo frazione di san Pietro Viminario e garantirà la sicurezza per pedoni e ciclisti. A questi si aggiungono: i lavori di riasfaltatura della SP 5 che costeggia la nuova pista ciclabile dal centro di Tribano a Vanzo che verranno realizzati dalla Provincia di Padova nei mesi di aprile-maggio per un importo complessivo di circa 170.000,00 euro e i lavori stradali legati agli interventi sui ponti di Via “Talpe”, già realizzato, e quello di Via “Bragadine”, in fase di esecuzione.

Sempre entro la fine di aprile sono previste una serie di manutenzioni straordinarie, già avviate per ripristini stradali leggeri comunali: Viale “Martiri d’ Ungheria”, Via “Stortola”, Viale “Europa”, Via “Gallucci”, Via “Lazzarin”, Viale “Francia”, Via “Cono”, Via “Olmo per san Luca”, Via “Castellaro”, Viale “Germania”, Via “IV Novembre”, Via “Mestrina”, Via “Argine”, Via “Talpe”. A tali interventi, già in programmazione e di importo complessivo pari a 380.000,00 euro, si aggiungono: un intervento di 20.000,00 euro per la realizzazione di percorsi accessibili per i diversamente abili attraverso l’attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, reso operativo nel 2022 ed in parte già in esecuzione. Infine il Comune prevede misure finalizzate alla prevenzione degli incidenti sulla strada con il coinvolgimento delle scuole attraverso incontri teorici e pratici. Il prossimo passo è quello di estendere l’iniziativa a adulti e anziani ed in generale a tutta la cittadinanza.



«La la riqualificazione delle strade, l’estensione dei percorsi pedonali e ciclabili, l’abbattimento progressivo delle barriere architettoniche e, non meno importante, agire sulla consapevolezza di chi si mette alla guida quotidianamente – spiegano il Sindaco, Massimo Cavazzana e il Vicesindaco, Vittorio Salin. – sono azioni fondamentali. L' obiettivo di far maturare una risposta forte e incisiva sulla mobilità sostenibile e sulla necessità di aumentare lo spazio pubblico protetto all’interno di un assetto viario sovra territoriale in rapida evoluzione, visti gli interventi in atto sui nostri territori e di conseguenza la sicurezza. Questo lavoro, frutto di un continuo confronto con i cittadini e con i gruppi d’interesse, ci ha permesso di realizzare gli interventi in questi cinque anni che ammontano complessivamente a 2.650.000,00 euro. Grazie ai raffronti avuti in questo ultimo anno, stiamo studiando in questi giorni con le nostre strutture tecniche, i successivi passi da attuare. Siamo pronti a guardare al futuro, consci del fatto che azioni concrete in fatto di sicurezza sulla strada e conseguente accrescimento della consapevolezza di tutti noi, sono in assoluto le prime armi vincenti. Diamo appuntamento a maggio per l’inaugurazione della nuova pista ciclabile Tribano-Vanzo».