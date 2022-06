Nalin rinuncia, l'assessore di Coalizione Civica sarà Andrea Ragona

E' stata la più votata di Coalizione Civica con 965 preferenze. La quarta in totale sui circa 700 candidati di tutte le liste (meglio di lei solamente i candidati del Pd Andrea Micalizzi e Margherita Colonnello e Andrea Colasio della lista Giordani). Ma non sarà più assessora al sociale. Marta Nalin esce di scena. Durante l'assemblea di ieri, 23 giugno, ha rinunciato lei al ruolo che ha ricoperto negli ultimi cinque anni, quando ha capito che il movimento, davanti alla scelta tra sociale e transizione ecologica (con tutto quello che si porta dietro, quindi urbanistica, mobilità e ambiente) aveva scelto la seconda.

Ragona

L'assessore di Coalizione Civica sarà quindi Andra Ragona, che oltre a conservare le sue deleghe, erediterà in parte quelle di Chiara Gallani. Marta Nalin ha rinunciato anche all'incarico da consulente, che le era stato offerto direttamente dal sindaco Sergio Giordani. Una sorta di assessorato aggiuntivo al sociale, ma senza potere politico e decisionale, che invece potrebbe accettare Gallani (anche lei con una dote di ben 878 voti, rispetto ai 713 di Ragona), spostando ovviemente la consulenza sull'ambiente. Un incarico che però prevede la rinuncia al posto in consiglio comunale, che invece Nalin conserverà tra i banchi della maggioranza. Se Gallani dovesse accettare, subentrerà in consiglio Marco Sangati. La partita di Coalizione Civica quindi finisce qui.

La nuova giunta

Era iniziata con la pretese di due assessori, nonostante il deludente risultato del 6% ottenuto alle elezioni, ed è finita con il mantenimento di deleghe pesanti come quelle che avrà Ragona. Perderà quindi il sociale, che potrebbe essere consegnato nelle mani di una delle poche che ha preso più voti di Marta Nalin, ossia la dem Margherita Colonnello. Per il resto, verrà confermata gran parte della giunta. Andrea Micalizzi continuerà a fare il vicesindaco e conserverà le sue deleghe principali, così come Diego Bonavina, Cristina Piva, Andrea Colasio e Antonio Bressa. L'altra new entry sarà Margherita Cera, a cui probabilmente verrà affidata una delega all'Innovazione e all'Università, mentre Francesca Benciolini è in trattativa diretta con il sindaco Giordani per trattenere le sue deleghe e acquisirne un'altra di spessore. Presidente del consiglio comunale sarà Antonio Foresta. Domani 25 giugno alle 11 il sindaco Giordani presenterà la squadra.