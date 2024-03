Nomadi accampati, Mortandello: «Provvedimenti drastici contro chi bivacca vicino alla stazione»

Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, annuncia provvedimenti drastici contro chi bivacca in stazione. «Nelle ultime settimane - spiega - un gruppo di cittadini della Romania, presumibilmente senza fissa dimora, ha scelto Montegrotto Terme come luogo per bivaccare. Stazionano sotto la tettoia della stazione dove di notte dormono e di giorno cucinano e mangiano, lasciando ovviamente sporco e facendo i loro bisogni dove capita. La situazione non è ovviamente accettabile».

Insiste in sindaco: «Sono in contatto con le forze dell’ordine che hanno proceduto con la loro identificazione e emetteremo a brevissimo provvedimenti di allontanamento a tutela del decoro del territorio e della libera accessibilità e fruizione dell’ importante stazione ferroviaria di Terme Euganee dove arriva il flusso turistico diretto in tutto bacino termale». In caso di violazione reiterata dell’ordine di allontanamento e qualora dalla condotta derivi pericolo per la sicurezza, il questore potrà disporre il divieto di accesso (DASPO). I carabinieri della stazione di Montegrotto Terme, compagnia di Abano, in sinergia con la Polizia Locale, effettueranno stringenti controlli sul territorio, in particolare sugli alberghi dismessi ove trovano rifugio soggetti senza fissa dimora.