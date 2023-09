Caso Vannacci, Bano ai consiglieri del Pd: «Io omofobo? Ma se andavo al Pride»

Il sindaco Marcello Bano risponde alle polemiche sollevate dai consiglieri Pd di Noventa Padovana e rilancia: «Omofobo io? Andavo al pride. Certo che molte persone omosessuali hanno votato per me, mica potevano votare per quei 4 scappati di casa del Pd». Il primo cittadino ribadisce la sua posizione in merito alla querelle sorta sul generale Vannacci: «Sbagliato rimuoverlo, decenni di sacrifici e di carriera al servizio dello stato dovrebbero contare di più di una polemica estiva su alcune opinioni espresse in modo legittimo». E parla anche di giovani: «Ci stupiamo della loro assenza alle commemorazioni sui caduti? Mi stupirei del contrario, se il nostro insegnamento è che una vita spesa facendo il proprio dovere al servizio dello stato, rischiando la pelle e trovando il coraggio di fare denunce scomode come quelle sull'uranio impoverito non conta nulla: basta avere un'opinione leggermente diversa da quella del pensiero unico imposto per essere mandati via con un calcio nel sedere. Il vero fascismo in Italia oggi è questo, ed è un fascismo di sinistra».

