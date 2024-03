Il candidato Fuschi apre una linea diretta con i cittadini

Il candidato di Fratelli d'Italia Mariano Fuschi ha deciso di creare una linea diretta con i cittadini di Selvazzano per raccogliere quelle che sono le richieste dei cittadini rispetto alla gestione del comune. «Sarà possibile parlare con il candidato sindaco inviando un messaggio Whatsapp al numero 371 6598142. Attivi anche l’indirizzo mail fuschisindaco@gmail.com e la pagina Facebook “Mariano Fuschi Sindaco”. «L’iniziativa, chiamata “Parla con Fuschi”, proseguirà per tutta la durata della campagna elettorale», ha annunciato il candidato sindaco.

«Il mio numero Whatsapp è a disposizione di tutti i cittadini di Selvazzano che vorranno segnalare un problema, condividere una proposta o semplicemente scambiare due chiacchiere sul futuro della nostra comunità». Così il candidato sindaco Mariano Fuschi, che inaugura la sua corsa elettorale con un’iniziativa dedicata all’ascolto della cittadinanza tramite lo strumento più immediato e diretto: «Le note vicende che hanno portato alla caduta della vecchia amministrazione comunale e all’arrivo del commissario – spiega Fusco – hanno fatto venir meno quel confronto quotidiano con gli amministratori a cui i residenti erano abituati in passato. Qualunque progetto sul futuro di Selvazzano non può che partire dall’ascolto delle famiglie che la abitano. Il programma elettorale della squadra che mi sostiene sarà costruito sulla base delle loro esigenze. Prima di dire cosa vogliamo fare per il paese, ci sembra giusto chiedere alle persone di cosa hanno bisogno».



