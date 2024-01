A Palazzo Ferro Fini la Protezione Civile di Borgoricco

«La Protezione Civile svolge un servizio fondamentale per il territorio durante tutte le emergenze. Ospitare a Palazzo Ferro Fini un gruppo folto e radicato come quello di Borgoricco è un onore e un piacere», con queste parole il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta Giulio Centenaro, ha accolto stamattina una delegazione di volontari di Borgoricco, accompagnata per l’occasione dal presidente del consiglio comunale con delega alla Protezione civile Riccardo Michelazzo.

«Questa realtà è stata fondata il 1° gennaio 2000. Conta attualmente 24 volontari, tutti con molte ore di formazione alle spalle, e quattro mezzi attrezzati per tutte le emergenze. Nel corso della pandemia si è contraddistinta per molteplici, fondamentali attività: la consegna delle mascherine, dei buoni spesa e delle spese alimentari ai malati, il monitoraggio del territorio per un totale di 8.055 chilometri percorsi e quasi 2.500 ore uomo di servizio. Il suo impegno continua anche dopo la pandemia, sempre in prima linea in tutte le emergenze, anche quelle di ambito idrogeologico specifiche della zona. Il gruppo comunale è coordinato da Giovanni Favaron che è stato anche coordinatore del distretto del Camposampierese. Visto il loro operato per la comunità, ho voluto riceverli nella casa dei Veneti».