Venturato attacca Schiesaro: «Lavori al Parco della Repubblica sono un deturpamento»

«L’avvio del progetto frettoloso e poco dettagliato dei lavori di riqualificazione del Parco della Repubblica, del valore di 260.000 euro, non è stato ben accolto da molti cittadini. La sostituzione dei pioppi cipressini avvenuta in un unico intervento rappresenta un deturpamento del parco, e anche altri lavori non appaiono adeguati». La candidata sindaca del centrosinistra attacca l'amministrazione Schiesaro sui lavori al Parco.

La recinzione

«In primo luogo, l’abbattimento del muro di recinzione: l’amministrazione lo vuole sostituire con una ringhiera che permetta la visibilità all’interno, senza considerare il raddoppio dei costi - sostiene Venturato - .Tra demolizione e ricostruzione basteranno 100.000 euro? L’amministrazione ha fermato la demolizione ma solo in attesa di disporre dei fondi per la costruzione della nuova recinzione. I nostri consiglieri hanno chiesto la documentazione di progetto, senza ottenerla pur essendo decorsi i termini per il rilascio. Da parte di molti cittadini e genitori è stato chiesto, con una raccolta di circa 200 firme depositata il 20 marzo scorso, di poter discutere sulle scelte, in particolare per gli aspetti che riguardano l’utilizzo del parco da parte di bambini e anziani; la presenza di attrezzature di gioco e per attività ricreative non pare sufficiente, mancano panchine, scivoli e altalene, e manca una progettualità che consenta di spendere bene i soldi stanziati che non sono pochi».

Le elezioni

«Sono passati mesi dai frettolosi provvedimenti di approvazione del progetto, frazionato per categorie per non dover ricorrere a laboriose gare, e vengono ora approvati gli affidamenti dei lavori, compresi quelli già eseguiti con il blitz dell’abbattimento massivo degli alberi - prosegue la candidata sindaca - .Pare chiaro che l’amministrazione intenda portare a termine i lavori senza considerazione alcuna di quelle che sono le osservazioni e le istanze dei cittadini. La campagna elettorale del sindaco Schiesaro sta procedendo a colpi di scure con i soldi dei cittadini, le cui istanze vengono ignorate o considerate a suo piacimento. La nostra proposta è di mantenere il muro di recinzione, ancora in buono stato, mettendo in atto un'azione di pulizia o sbiancamento per lasciare poi uno spazio organizzato per la realizzazione di opere da parte di artisti, scuole e giovani studenti d'arte. Una sorta di lavagna murale all'aperto».