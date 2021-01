Parcheggi: accordo tra Comune di Montegrotto e parrocchia del Duomo

In cambio dell’uso pubblico del parcheggio, particolarmente importante in caso di manifestazioni che richiamano molte persone in centro, l’amministrazione comunale si farà carico della manutenzione dell’area verde adiacente

Il Comune di Montegrotto Terme e la parrocchia del Duomo dei santi Pietro ed Eliseo hanno firmato una convenzione per l’utilizzo pubblico del parcheggio adiacente al Duomo, in posizione centralissima della cittadina termale. In cambio dell’uso pubblico del parcheggio, particolarmente importante in caso di manifestazioni che richiamano molte persone in centro, l’amministrazione comunale si farà carico della manutenzione dell’area verde adiacente. «Questa iniziativa - sottolinea il sindaco - testimonia la serietà del legame tra parrocchia e Comune».

Convenzione

«La convenzione tra la parrocchia del Duomo e l’amministrazione comunale - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - definisce una situazione che è rimasta indefinita per decenni, con un uso tollerato ma non normato. Ora la parrocchia ci concede ufficialmente l’utilizzo pubblico del parcheggio, non solo per i fedeli, ma anche per i sampietrini e i turisti, in cambio della manutenzione della strada e del verde, con un’operazione che porterà anche a un maggiore decoro di tutta l’area».