Passa la mozione, anche a Tribano i "parcheggi rosa"

Il Consiglio Comunale di Tribano nella seduta del 27 aprile 2022 ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal Capogruppo di RinnoviAMO Tribano Roberto Bazzarello per l’istituzione dei parcheggi rosa dedicati alle donne in stato di gravidanza o di genitori con un/a bambino/a di età non superiore ai due anni.

Parcheggi rosa

Roberto Bazzarello, presentatore della mozione: «Finalmente anche Tribano può offrire ai propri cittadini i parcheggi rosa. A dicembre 2021 abbiamo presentato la proposta in Consiglio Comunale ma l’iter non è stato facile. All’inizio il Sindaco non era d’accordo sul numero dei parcheggi che volevamo realizzare così abbiamo rivisto la mozione e, finalmente, è stata approvata. Fin dalla campagna elettorale del 2019 abbiamo sempre pensato fosse necessario sostenere le nascite. Proprio per questo, a dicembre 2019 abbiamo proposto l’istituzione del Bonus Bebè, un contributo economico straordinario per premiare la natalità a Tribano. Nonostante la proposta ci sia stata bocciata, è stata successivamente realizzata a marzo 2020 con il nome di Bonus Nuovi Nati».

Mozione

«Nella mozione abbiamo previsto che il Comune realizzi dei parcheggi rosa gratuiti dedicati alle donne in stato di gravidanza o di genitori con un/a bambino/a in prossimità dei principali servizi offerti dal paese. Ora l’iter di approvazione prevede che sia la Polizia Municipale a decidere quanti parcheggi realizzare e dove istituirli e a normarli stabilendo, ad esempio, se sia o meno necessario un pass per poterli utilizzare e le modalità per richiederlo. In Consiglio Comunale abbiamo anche sollecitato ad estendere questa proposta anche alle attività che hanno dei parcheggi privati ad uso pubblico sensibilizzandole a realizzare dei parcheggi rosa. Penso ad esempio al supermercato», ha concluso Bazzarello.