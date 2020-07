Piano Urbano Mobilità Sostenibile (Pums): l'amministrazione mette altre risorse

Il Comune di Padova tramite delibera di giunta presentata dall’Assessore Andrea Ragona ha partecipato al un bando del ministero dei trasporto relativo alla progettazione di Pums e redazione di piani di mobilità.

Progetti

Il totale richiesto è di circa 750.000 euro. Di questi circa 250.000 andranno a ricoprire progettualità già avviate come il Pums, permettendo il recupero dei fondi già spesi, altri serviranno per capire come si muove la città nel post covid e quindi con analisi degli spostamenti casa - lavoro e casa - scuola per progettare la mobilità del futuro: zone 30, nuova viabilità connessa al sir 2 e 3, nuova ztl, logistica urbana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Ha così commentato il neo assessore alla mobilità, Andrea Ragona: «Capire come si muove la città nel post covid è fondamentale per ottimizzare gli spostamenti: c’è bisogno di una nuova mobilità, che partendo dal rispetto delle esigenze di tutti si muova verso una sostenibilità sia ambientale che economica: una città che perde ore nel traffico non è una città che funziona bene».