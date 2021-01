Ponte ciclo pedonale di Via Goito: già cominciati i lavori

Il ponte di ferro di via Goito risale al 1959 e parzialmente risistemata nel 1997. In dicembre, dopo delle verifiche e è emerso che il materiale, malgrado gli interventi subiti, si è nel tempo fortemente degradato tanto da richiedere un intervento urgente di sistemazione per il suo mantenimento in esercizio, in sicurezza, in attesa di una sua sostituzione.

Lavori

E' stato così chiusa al transito la passerella e i lavori sono immediatamente cominciati in modo da riaprire entro la fine di gennaio. L'annuncio dell'assessore ai lavori pubblici, il vice sindaco Andrea Micalizzi, conferma quella ipotesi: «Iniziati a tempo di record i lavori di messa in sicurezza della passerella di via Goito»,