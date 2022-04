Sit-in per Julian Assange, anche Alternativa Padova al presidio in centro storico

«Alle ore 18 davanti a Piazzetta Garzeria anche il gruppo di Alternativa Padova sosterrà il sit-in per Julian Assange organizzato da Free Assange Italia, che ringraziamo per l'iniziativa»: ad affermarlo sono gli attivisti di Alternativa Padova, che giovedì 14 aprile parteciperanno al presidio

Alternativa Padova

Aggiungono gli attivisti: «Julian rischia di essere estradato negli Stati Uniti e di passare tutta la sua vita in carcere semplicemente per averci fatto scoprire gli orrori delle guerre moderne. E in questo momento storico dobbiamo tutelare a tutti i costi i giornalisti d'inchiesta che ci rivelano le verità più scomode. Ieri i nostri parlamentari hanno protestato in aula contro l'immobilismo di questo governo, oggi ci troviamo in piazza per ribadire lo stesso concetto»