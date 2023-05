Il Primo Maggio della mobile in trasferta, il sindacato: «Condizioni intollerabili»

Il sindacato di Polizia, Fsp, ha con una nota dai toni alquanto severi, ha messo l'accento sulla situazione che sono costretti a vivere i tanti operatori che, soprattutto nel weekend, sono chiamati a svolgere servizi in trasferta.

Milano

Il reparto mobile nel week end ha prestato servizio a Milano, nel fine settimana. Il sindacato, ancora una volta, evidenzia le condizioni in cui gli uomini in servizio sono costretti a lavorare. «Una vigilia del 1° Maggio amara - evidenziano dal sindacato -per i colleghi del 2° Reparto Mobile di Padova chiamati a prestare i consueti gravosissimi servizi di Ordine Pubblico nella città di Milano: stanchi, al termine del lungo servizio in città, hanno alloggiato presso la consueta struttura ricettiva individuata dalla Questura di Milano in zona Pieve Emanuele, riscontrando, anche questa volta, criticità ingiustificabili riguardo le condizioni igieniche delle stanze assegnate. Non è, purtroppo, la prima volta che la situazione igienico-sanitaria di questi alloggi viene fatta notare ma, a quanto pare, le numerose segnalazioni fatte pervenire nei mesi addietro sia come organizzazione sindacale, sia come singoli operatori seguendo la catena gerarchica, non hanno portato a nessun miglioramento».

Personale

Nella nota si evidenziano precise mancanze. «Il personale non può, spesso, farsi la doccia o asciugare i capelli; altre volte si è ritrovato a dormire senza riscaldamento in pieno inverno; ultimamente capita di dover condividere la camera con scarafaggi ed altri insetti: non possiamo permettere che la dignità professionale e personale sia calpestata cosi aspramente, e consideriamo che una simile condizione delle stanze in cui si dovrebbe ristabilire quel riposo psico fisico fondamentale per far fronte nel migliore dei modi all’incessante richiesta di sicurezza, sia per noi, un fatto che non si può più evitare di censurare pubblicamente. La situazione, allo stato attuale, non è più tollerabile e confidiamo che l’occasione della Festa dei Lavoratori faccia attivare chi di dovere per assicurare, con tutte le azioni necessarie, le condizioni minime che deve avere un alloggio per un Lavoratore della Polizia di Stato».