Via al progetto di restauro dello Iat di Montegrotto

La Provincia di Padova ha delineato il proprio piano di intervento per il restauro dell'edificio IAT di Montegrotto Terme, un immobile di rilevanza che ospita storicamente l'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, posizionato nell'isolato triangolare tra Via della Stazione e Via S. Mauro. Celebre per la sua peculiare forma a freccia e per ospitare opere dell'artista Fulvio Pendini, tra cui un imponente dipinto sulla facciata esterna e altre opere all'interno, l'edificio richiede un intervento attento e specifico.

«Questo passo evidenzia chiaramente l'impegno costante della Provincia nel valorizzare il patrimonio immobiliare», commenta il Vicepresidente con delega al Patrimonio, Daniele Canella. «Si tratta di un progetto complessivo mirato al restauro totale dell'immobile, forte di numerosi confronti con l'Amministrazione comunale di Montegrotto. È importante sottolineare che questo non è un intervento isolato, bensì un segnale tangibile dell'attenzione costante dell'Ente: dopo il rilancio del Cason delle Sacche e dell'Isola di Valle Millecampi a Codevigo, il progetto di riqualificazione di Villa Beatrice a Baone, ora anche nell’area delle Terme euganee c’è questo impegno. Ci apprestiamo a iniziare questo percorso partendo proprio dall’IAT, ma non ci fermiamo qui: siamo al lavoro per trovare soluzioni per il recupero anche degli altri edifici di proprietà della Provincia nella zona termale».

La necessità, un anno fa, di spostare l'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) in un edificio adiacente ha segnato l'inizio di un'intensa fase di verifica della struttura originaria da parte della Provincia, che ha portato ad avviare il processo di progettazione e restauro, mettendo le risorse necessarie a bilancio. Il progetto di restauro dell'edificio IAT prevede una serie di azioni, mirate a garantire la sua stabilità statica, a migliorarne la distribuzione interna e a ottimizzarne l'efficienza energetica. Tra gli interventi strutturali più significativi figurano il completo rinnovamento dei servizi igienici e degli impianti, la sostituzione del pavimento esistente, la riorganizzazione dello spazio della centrale termica, la realizzazione di una nuova soletta in calcestruzzo armato e l'installazione di un ascensore per garantire l'accessibilità alla sala riunioni alle persone con disabilità motorie. Per quanto riguarda gli interventi migliorativi, si prevede l'adeguamento degli spazi interni, la sostituzione dei serramenti, l'installazione di un sistema di riscaldamento più efficiente tramite pompa di calore e l'installazione di pannelli fotovoltaici per migliorare l'efficienza energetica complessiva dell'edificio. Il costo complessivo dell'opera è stimato in 380 mila euro, comprende l'importo dei lavori pari a 242.770 euro, oltre alle risorse amministrative disponibili per un importo di 137.230 euro. Un crono-programma preliminare, soggetto a possibili variazioni, prevede l'indizione della gara d'appalto entro la fine dell'anno e la consegna dei lavori nel corso del 2025.

«Per la città di Montegrotto Terme - sottolineail sindaco Riccardo Mortandello - si tratta di un segno tangibile della vicinanza della Provincia. Dopo anni di appelli inascoltati, finalmente con il Vicepresidente Daniele Canella le esigenze del nostro territorio hanno trovato ascolto. Questo investimento darà nuova vita a uno stabile di pregio storico, nel pieno centro di Montegrotto Terme, da tempo decadente. Non sappiamo se tornerà a essere la sede dell’ufficio informazioni turistiche, ma abbiamo firmato con la Provincia una lettera d'intenti che impegna il Comune, una volta terminata la ristrutturazione, a prendere in affitto lo stabile per destinarlo ad attività inerenti al turismo. Ringraziamo il Presidente Sergio Giordani e la sua amministrazione per la scelta, non scontata, di fare questo investimento e speriamo che vengano fatti dei passi avanti anche per il Palazzo del Turismo»