Raddoppio stabilimento Aqua Vera, Lorenzoni: «Male dietrofront della Regione. Non si deve fare»

Cinque mesi fa il Comune di San Giorgio in Bosco si espresse formalmente contro il raddoppio dello stabilimento di Aqua Vera. Quel pronunciamento sembrava essere una vera e propria pietra tombale del progetto.

Regione

Nei giorni scorsi la marcia indietro della Regione, secondo la quale non vi sono particolari criticità a procedere con tale operazione. «Mentre si parla già di razionare l’acqua ai cittadini e al settore del primario la prossima estate – sottolinea il Portavoce dell’Opposizione in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni – l’amministrazione regionale dà il proprio benestare ad un progetto che spolperà la falda acquifera fino al midollo. L’estate scorsa sono stati chiesti grandi sacrifici alle imprese agricole, ma anche alle famiglie, relativamente all’uso dell’acqua. È un bene di tutti, che va protetto, non svenduto».

Acqua

«Appoggio e condivido in pieno la battaglia della collega consigliera Vanessa Camani: prima di prendere qualsivoglia iniziativa, che peraltro andrebbe nella direzione di un mero profitto privato, è necessario stabilire le reali conseguenze che una progettualità del genere avrebbe in termini di impatto ambientale. Mi riferisco, in particolare, ad un’ulteriore diffusa cementificazione, a motivo di nuovi capannoni, ma soprattutto allo sfruttamento della falda idrica. Siamo pronti a far fronte comune con tutti coloro che hanno un sano buon senso; vogliamo ad ogni costo impedire uno scempio del genere. Non solo. Il raddoppio dello stabilimento sarebbe un intervento fuori dal tempo che perpetuerebbe l’utilizzo delle bottiglie di plastica per la commercializzazione dell’acqua; una filiera, questa, che si ridurrà velocemente nei prossimi anni, nella logica dell'economia circolare tanto auspicata a tutti i livelli».