Dalla Regione oltre 800mila euro a 20 Comuni padovani per opere di interesse locale

«Manutenzioni alle strade, efficientamento dell’illuminazione, opere urbane. E’ una grande soddisfazione lavorare in un’amministrazione che riesce a dare risposte concrete ai Comuni: sono ben 4 milioni i finanziamenti che la Giunta Zaia ha destinato ad un centinaio di Comuni per finanziare la realizzazione di interventi sul territorio, e di questi oltre 800mila euro ai Comuni della provincia di Padova. Sono infatti 20 i Comuni padovani che riceveranno un contributo per la manutenzione e la messa in sicurezza di strade, la riqualificazione di spazi pubblici urbani, la sistemazione di percorsi ciclopedonali e marciapiedi, l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e molto altro. E’ sotto gli occhi di tutti che la Regione del Veneto investa e continui ad investire fondi per la sicurezza stradale con un occhio di riguardo alla riduzione delle barriere architettoniche». Sono le parole dei consiglieri regionali dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta, Elisa Cavinato e Giulio Centenaro.

«Siamo soddisfatti di questo importante investimento, un aiuto ai Comuni in un momento complicato per le opere pubbliche di particolare interesse e urgenza, fino a 200 mila euro. Nella graduatoria dei Comuni beneficiari del contributo regionale sono numerosi i Comuni di Padova. Il contributo regionale finanzia, è bene ricordarlo, fino all’80% della spesa prevista, per lavori di interesse locale dall’immediata cantierabilità, per un importo massimo di 200 mila euro. Tra i Comuni che hanno ottenuto il finanziamento ci sono: Cartura, Terrassa Padovana, Villa del Conte, Legnaro, Correzzola, San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Piacenza d’Adige, Tombolo, Battaglia Terme, Arre, Monselice, San Pietro in Gu, Rubano, San Pietro Viminario, Baone, Saonara, Massanzago, Vigonza, Mestrino», concludono Centenaro e Cavinato.