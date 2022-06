Elezioni 2022, arrivano Matteo Salvini e Giorgia Meloni per sostenere Peghin

Mancano 10 giorni al voto e iniziano ad arrivare i big della politica per sostenere i candidati sindaco. Dopo Letta e Conte è il turno dei leader nazionali a sostegno di Francesco Peghin. Dopo la visita di sabato scorso del forzista Antonio Tajani, domani 3 giugno arriva a Padova arriverà Matteo Salvini. Il segretario della Lega parteciperà ad una cena a sostegno del candidato del centrodestra, ma prima incontrerà i cittadini in piazza della Frutta nei pressi della sede della Lega (ore 19:15). Il giovedì successivo, 9 giugno, sarà invece il turno di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, a cui dovrebbe poi seguire il ministro Renato Brunetta. Mentre per Giordani dovrebbe arrivare Dario Franceschini il 10 giugno e Pierluigi Bersani. Francesco Peghin aveva criticato le visite dei leader dei partiti di sostegno al sindaco, Sergio Giordani: «Letta e Conte in città in questi giorni si confermano come i principali azionisti di un sindaco senza autonomia e che non può più dirsi civico». Ora dovrà spiegare la presenza di Salvini e Meloni.