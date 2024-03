Salvini: «Via la patente per 15 giorni a chi usa lo smartphone alla guida, autovelox solo dove servono»

Il Ministro Matteo Salvini, a Padova per presentare i progetti delle grandi opere in Veneto ha parlato anche di sicurezza stradale e del nuovo codide della strada. «Forse sarà impopolare e qualcuno storcerà il naso, ma meglio perdere qualche voto che vite. E quello della sicurezza stradale è un nodo che abbiamo voluto affrontare, visto che è sulle strade che muoiono più persone. Per questo nel nuovo codice della strada abbiamo deciso di inserire alcune novità importanti. Intendiamo infatti per esempio introdurre la sospensione della patente per 15 giorni per chi usa lo smartphone al telefono e il ritiro per chi guida sotto effetti di stupefacenti. Qualcuno dirà che non è una cosa nuova mentre invece lo è, perché fino ad oggi la valutazione a fronte di una positività al drug test era di competenza delle forze dell'ordine. Con il nuovo codide della strada invece non sarà più così».

Anche per quanto riguarda i neo patentati ci saranno diverse novità, anche rispetto all'impossibilità di poter guidare auto di grossa cilindrata. Il Ministro ha parlato anche degli autovelox, spiegando che non è vero che li vuole eliminare, come è stato riportato da alcuni media nelle scorse settimane. «Non vogliamo togliere i dispositivi, vogliamo solo che siano piazzati dove effettivamente hanno ragione di esistere. Ne ho parlato tra ieri sera e quest'oggi con diversi sindaci del territorio, di ogni colore politico. Concordano con me che devono essere sistemati dove davvero servono per dissuadere dal correre e non per ovviare a mancanza di fondi. E' questo che vogliamo fare, non togliere tutti gli autovelox di mezzo ma assicurare i cittadini che questi servano non per fare cassa ma per garantire sicurezza sulle strade».