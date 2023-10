Una sede rinnovata per la Protezione Civile di Campodoro

Una sede rinnovata e tanti progetti in corso per il Gruppo Volontari Protezione Civile di Campodoro. «L’amministrazione comunale fin dal suo insediamento ha ritenuto indispensabile ricostituire e riorganizzare il gruppo di volontari di protezione civile», spiega il sindaco Gianfranco Vezzaro assieme all’assessore con delega alla Protezione Civile Luca Mezzaro. «Ci siamo fin da subito trovati a gestire l’emergenza Covid che ha permesso alla squadra di crescere come gruppo, motivata nell’aiutare la cittadinanza con distribuzione porta a porta di mascherine, consegna della spesa e farmaci».

«L’amministrazione in questi anni si è impegnata economicamente per fornire a tutti i volontari nuove divise, dispositivi Dpi, radio, motopompe e strumenti informatici. Recentemente, grazie alla compartecipazione al bando regionale, siamo riusciti ad acquistare un carrello e una torre faro che permette al nostro gruppo di essere più autonomi in caso di emergenza. Grazie ai volontari è stata sistemata l’attuale sede con lavori di tinteggiatura, posizionamenti di nuovi arredi, potenziamento dell’impianto elettrico e installazione di un’antenna che permette la copertura radio di tutto il nostro territorio e di essere collegati alla centrale operativa di Padova e di tutti i comuni distrettuali», spiega ancora l’assessore Mezzaro.

Attualmente il gruppo di protezione civile di Campodoro conta 12 volontari attivi. «Abbiamo partecipato a svariate esercitazioni nel nostro territorio e nei comuni della provincia come Agna, Villafranca Padovana, San Giorgio in Bosco, Limena e Campo San Martino. Inoltre il nostro gruppo ha contribuito attivamente, tramite il distretto medio Brenta, all’emergenza in Emilia Romagna colpita da una devastante alluvione. L’impegno dei nostri volontari è di estrema importanza per le attività svolte nel nostro territorio come la presenza e supporto alla popolazione nella Festa dea Trebbiatura», ricorda ancora l’assessore. «Stiamo partecipando attivamente al progetto scuola che prevede delle giornate nelle scuole elementari e medie per sensibilizzare i nostri ragazzi su temi come la sicurezza negli ambienti scolastici e domestici e sorveglianza nelle prove di evacuazione».

In questi giorni il Gruppo Volontari della Protezione Civile di Campodoro sta organizzando l’edizione 2023 della giornata ecologica che si terrà il giorno 14 ottobre. «Il nostro paese sarà attraversato da bambini, ragazzi e adulti che con le proprie casacche gialle coloreranno le strade del nostro paese», osserva Mezzaro. «Ringraziamo tutti i volontari che hanno creduto nel nostro gruppo comunale, che lo hanno fatto crescere e che dedicano in ogni occasione il proprio tempo per il prossimo», concludono Vezzaro e Mezzaro.