Messa in sicurezza del Ceresone, terminati i lavori nel tratto compreso tra Mestrino e Veggiano

Si sono conclusi i lavori che hanno interessato il fiume Ceresone Grande nel tratto che interessa i comuni di Veggiano e Mestrino.

Progetto

«Si tratta di uno dei diversi interventi – spiega l’Assessore al Dissesto Idrogeologico della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin - che le nostre strutture regionali del Genio Civile hanno eseguito e stanno eseguendo nel comprensorio costituente il Circondario Idraulico di Padova, su cui a causa delle avversità atmosferiche e degli eccezionali eventi di piena dei corsi d’acqua degli ultimi anni si erano verificati danni, smottamenti ed erosioni alle arginature». Gli Uffici regionali hanno pertanto redatto un progetto esecutivo, dove fra l’altro è stato valutato il risezionamento degli argini per portarli alla medesima quota, i cui lavori sono stati consegnati l’inverno scorso.

Lavori

«Le opere di progetto, necessarie a garantire maggiore sicurezza idraulica e per le quali abbiamo impegnato 600mila euro – spiega l’Assessore – hanno previsto la sistemazione delle arginature e il consolidamento delle stesse mediante il realizzo di difese radenti previa profilatura dei rilevati e creazione di piste di sevizio in sommità arginale per accedere alle zone in erosione». I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi e ora si stanno attivando le procedure per il collaudo finale. «Ancora un intervento puntuale con cui, nell’ambito di una programmazione rigorosa – conclude Bottacin -, stiamo mettendo in sicurezza l’intero Veneto attraverso tante opere che non solo hanno l’obiettivo di ridurre i pericoli di natura idraulica e idrogeologica, ma anche di portare a un aumento complessivo della resilienza».